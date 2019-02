Nostalgische foto’s sieren rusthuis De Maasmeander: “Het mag hier niet op een ziekenhuis lijken” Marco Mariotti

26 februari 2019

17u19 1 Maasmechelen Bijna zestig foto’s van de gemeente Maasmechelen en twintig schilderijen hangen sinds deze week in de gangen van rusthuis De Maasmeander. “Toen ik hier vorig jaar begon, vond ik de sfeer te veel op een ziekenhuis lijken”, zegt directeur Bernd Schepkens. De reacties zijn bijzonder positief.

De Maasvallei, de mijnterril, de Mechelse Heide, de Zandberg én ‘t Törrep. Dat zijn de vijf thema’s die rusthuis De Maasmeander over de vijf afdelingen verdeelde. In alle gangen hangen sinds kort een pak foto’s die de algemene sfeer moeten bevorderen.

“Het rusthuis bestaat nu vijf jaar, maar toen ik hier vorig jaar directeur werd viel me op hoe wit de gangen waren”, zegt directeur Bernd Schepkens. “Het had de sfeer van een ziekenhuis en dat wilde ik niet langer.” Schepkens zocht de juiste mensen om zich heen en organiseerde een brainstormsessie.

Historie

“We zijn in zee gegaan met fotograaf Guido Thomassen en kunstenaar Rik Linkens. Guido zorgde voor héél wat prachtige beelden, en Rik mocht zich uitleven op schildersdoeken. De reacties zijn bijzonder positief.” Er werd gekozen voor veel recente natuurbeelden, maar ook historische beelden van de mijn en het oude centrum van Mechelen-aan-de-Maas.

Ook de bewoners zijn dolenthousiast. Velen van hen kunnen het pand zelden of amper verlaten, maar kunnen op deze wijze stukjes ‘Maasmechelen’ bezoeken. “Ze spreken soms af onder een bepaald beeld en verzamelen er. Bedoeling is dat iedereen zo mobiel mogelijk is in het rusthuis. De bewoners mogen ook naar andere afdelingen en gaan kijken naar de beelden. De één vertelt iets over de foto, de andere haalt weer eigen herinneringen op, en dat is waar het om draait.”