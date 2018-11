Nieuwe voorzitter: “Binnen zeven jaar speelt Patro in eerste klasse” Marco Mariotti

21 november 2018

19u32 0 Maasmechelen “Over zeven jaar speelt Patro Eisden in hoogste klasse, daar ben ik van overtuigd.” Dat heeft Salar Azimi de nieuwe voorzitter van Patro Eisden gezegd op TVL.

Salar Azimi laat er geen gras overgroeien. De Nederlandse Iraniër kocht de club over van de omstreden Britse Chinees Wayne Woo, en wil zo snel als mogelijk promoveren. “Minstens om de twee jaar”, vertelde hij in de uitzending van Sportcafé. “Als je dan de rekening maakt zouden we na zeven jaar in eerste klasse moeten zitten. Sterker nog, ik ben er zéker van dat dat kan lukken.”

Van Gaal

Azimi verwijst naar zijn jonge leeftijd en de doelen die hij behaalde. “Ik ben 36 jaar en 13 jaar professioneel actief. Alles wat ik ooit wilde bereiken, heb ik ook effectief behaald.” De man verwees naar een recent gesprek met toptrainer én goede vriend Louis Van Gaal. “Hij waarschuwde me dat je in de voetbalwereld ook veel geld kunt verliezen. Hij geeft me advies. Natuurlijk heeft promoveren en resultaten halen tijd nodig. Maar we hebben een sterk team achter ons."

Ook ex-trainer bij Patro Danny Boffin zat mee aan tafel, en liet vallen dat hij nog geld moet krijgen van Woo. Die schulden liggen nu bij Azimi. “Ook dat wil ik zo snel mogelijk afhandelen", reageerde die. Met Patro zélf gaat het goed, de ploeg haalde recent nog negen op negen.