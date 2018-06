Nieuwe ondernemersclub: Maaslandia 15 juni 2018

02u45 0

Onder de bekende schachtbokken van de Eisdense mijn is de nieuwe ondernemersclub Maaslandia boven de doopvont gehouden. "Het moet zorgen voor een nieuw elan", zegt oprichter David Winkels. "De vroegere ondernemersclub is door de jaren heen zachtjes opgehouden te bestaan. Maar er was duidelijk wél vraag naar. En dat blijkt ook effectief zo in de praktijk, want bij onze startactiviteit hebben zich alvast onmiddellijk 110 mensen ingeschreven." Maaslandia start in Maasmechelen, maar wil in de toekomst ook samenwerken met de bestaande clubs in het Maasland





(MAM)