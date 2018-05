Nieuwe ondernemersclub Maaslandia van start 30 mei 2018

Maasmechelen heeft er sinds kort een ondernemersclub bij. Maaslandia is een vereniging voor bedrijven met meer dan vijf werknemers. "Dat kan gaan van bedrijven op de gekende bedrijventerreinen zoals Oude Bunders, maar ook andere firma's", vertelt voorzitter David Winkels. "We zijn een platform voor onze leden, de lokale overheden én ondersteunen de economische ontwikkeling in Maasmechelen. Maaslandia zal ook met andere ondernemersclub overleggen." De groep wordt ondersteund door VOKA en richt zich vooral op grotere bedrijven. Vandaag zijn er al vijftig bedrijven aangesloten, maar gehoopt wordt alle 110 bedrijven in de gemeente te bereiken. "Zeker met het oog op de Nieuwe Bunders én Terhills is dit platform noodzakelijk." (MMM)