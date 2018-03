Nieuw reglement verbiedt filmen van vreemden in zwembad of sporthal 06 maart 2018

02u39 0 Maasmechelen Het gemeentebestuur van Maasmechelen voert een nieuw reglement in voor wie de camera wil bovenhalen in lokale zwembaden of sportzalen. Je mag er natuurlijk nog altijd je kroost filmen of fotograferen, maar wanneer je onbekenden doelbewust in beeld begint te brengen, kan je problemen verwachten.

De maatregel komt er na klachten van zwemmende dames in zwembad het Prinsenpark. "We hebben voor alle duidelijkheid geen bewijs dat er iemand doelbewust gefilmd werd", verduidelijkt burgemeester Raf Terwingen (CD&V). "Maar enkele dames stoorden zich aan jongens die met hun gsm rondliepen in het zwembad. Of er al dan niet gefilmd werd, weten we niet. Het kan om plagerijen gaan. We willen in elk geval preventief te werk gaan." Aangezien gemeentelijke gebouwen zoals de sporthal of het zwembad tot openbare gebouwen behoren, mag daar gefilmd worden. "Maar bij deze passen we het reglement aan. Dat wil zoveel zeggen dat indien iemand zich geviseerd voelt, hij of zij daar meteen melding van kan maken, waarop het personeel of de zaalwachter kan ingrijpen."





Terwingen benadrukt dat er tot nog toe géén ernstige feiten zijn gepleegd. "Natuurlijk mag je foto's maken van je kinderen bij het zwemmen, of tijdens de zaalvoetbalmatch. Maar er mag door niemand misbruik worden gemaakt. Op deze manier hebben we de mogelijkheid om over te gaan tot sancties zoals uitsluiting en verwijdering uit het gebouw. We gaan de maatregel nog niet opnemen in het GAS-reglement, maar indien nodig kan de politie worden opgetrommeld." (MMM)