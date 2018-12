Nederlanders zetten plantage op in huurwoning in Maasmechelen: een oogst goed voor 46.000 euro VCT

20 december 2018

Nederlanders E. (26) en Y. (27) zijn veroordeeld tot celstraffen van 14 en 16 maanden en een boete van 6000 euro elk omdat ze een wietplantage opzetten in een huurwoning in de Grotestraat in Maasmechelen. Tussen 1 augustus 2015 en 17 januari 2016 plaatsten ze er 924 cannabisplanten, die ze eenmaal oogsten. Dat leverde hen ruim 46.000 euro op. Dat bedrag werd nu verbeurd verklaard. De betrokkenheid van Y. kon moeilijk ontkend worden omdat zijn DNA werd aangetroffen op een werkhandschoen die in de plantage werd gevonden. Voor de plantage werd ook elektriciteit afgetapt. Daarvoor moeten de twee een bedrag van 14.642 terugbetalen aan infrax.