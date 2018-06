N-VA stemt tegen investering één miljoen euro 06 juni 2018

De N-VA heeft gisteren in de gemeenteraad tegen de budgetswijzigng van 2019 gestemd. Daarin zit onder meer de één miljoen euro voor de renovatie van de Jagersborg. De partij gaat zo tegen de eigen meerderheid in. N-VA vond dat er niet genoeg gecommuniceerd was binnen de meerderheid tussen CD&V, Open Vld en N-VA. Inhoudelijk vond de partij het dossier wél goed, maar toch stemden ze tegen. Ook sp.a, Vlaams Belang en Jos Lambrichts van Adem stemden tegen. Ook Bernd Smeets stemde tegen. Hij wisselde Open Vld in voor de partij van Lambrichts en sluit zich voortaan ook aan bij Adem. Uiteindelijk stemden 19 raadsleden voor en 12 tegen. Genoeg om het budget toch erdoor te krijgen.





(MMM)