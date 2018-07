N-VA dient klacht in bij gouverneur over dossier rond gemeentelijk sportpark 20 juli 2018

02u42 0 Maasmechelen De N-VA-fractie van Maasmechelen heeft een klacht neergelegd bij gouverneur Herman Reynders tegen de beslissing van de gemeenteraad om het gebruiksrecht van het gemeentelijk sportpark toe te kennen aan de vzw Jeugdvoetbal Maasmechelen. De gouverneur wordt gevraagd de subjectiviteit bij de toewijzing te onderzoeken en in tussentijd de toewijzing te schorsen.

Nadat gemeenteraadslid Bart Dexters zich vastbeet in het dossier, nam fractieleider Gerard Colson het initiatief om de klacht in te dienen.





"Er was geen objectieve, openbare procedure. Bovendien wordt de vzw Jeugdvoetbal bestuurd door de man van voormalig schepen Ramaekers (CD&V) en bijna alleen personen die opkomen voor CD&V dit najaar. Om nog maar te zwijgen van de informatie die de burgemeester niet deelde met de gemeenteraad. Die combinatie bevestigt ons vermoeden van subjectiviteit. Daarnaast bevat het dossier grote hiaten. Ook het gelijkheidsbeginsel ten aanzien van andere sportclubs wordt geschonden omdat deze vzw niet alle energiekosten moet dragen, terwijl andere clubs dat wel moeten", zo luidt het.





CD&V: "Jammer"

"We nemen akte van de klacht van de N-VA, maar vinden ze zeer eigenaardig en jammer", reageert schepen van Sport Johan Wolk (CD&V). Met de beslissing van de gemeenteraad om het gebruik van het sportstadion gedurende (voorlopig) één jaar toe te staan aan een vzw die alle jeugdvoetbalorganisaties van Maasmechelen overkoepelt, geven we het gemeentelijk sportstadion terug aan alle jeugdvoetballertjes van Maasmechelen."





Patro Eisden

"Wat kan je daartegen hebben? Tegelijkertijd wordt de tijd gegeven aan voetbalclub Patro Eisden om orde op zaken te stellen binnen haar eigen (jeugd-) bestuur. Trouwens, het waren gemeenteraadsleden van de N-VA die aandrongen op een oplossing zonder 'de Chinees', zoals hun vertegenwoordigers steeds aanhaalden. Er was dus maar één alternatief." (BVDH)