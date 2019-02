Middelbare scholen nemen deel aan ‘klimaatmars’ in Maasmechelen: “Maar we doen niét aan politiek” Marco Mariotti

04 februari 2019

17u41 0 Maasmechelen Meer dan 1.000 scholieren van alle Maasmechelse middelbare scholen stappen volgende dinsdag mee in een ‘klimaatmars’. Het initiatief komt van het gemeentebestuur en de scholengroepen. “We gaan massaal zwerfvuil oprapen en het thema uitgebreid bespreken", zegt Sabine Vanstraelen, directeur bij campus de helix.

De klimaatmars is tot in Maasmechelen geraakt. Niet letterlijk, want het zal volgens de scholengroep “geen spijbeluurtje of betoging” worden. Concreet gaan alle leerlingen van het 4de, 5de en 6de middelbaar dinsdagnamiddag 12 februari op pad. De scholieren vertrekken te voet aan hun school en wandelen richting het Loopark. Bedoeling is dat zij onderweg zwerfvuil oprapen.

Geen politiek

Het initiatief komt van het gemeentebestuur en de scholengroep. De oppositie meent dat de politieke kwestie vanuit burgemeester Raf Terwingen (CD&V) naar de lokale schoolbanken wordt gepusht. “Maar we doen allesbehalve aan politiek”, zegt Sabine Vanstraelen, directeur bij campus de helix. “Het gaat om een pedagogische activiteit. De thema’s van milieu, klimaat en vervuiling zijn van maatschappelijk belang die we alle schooljaren bespreken. We gaan niet zomaar de straat op, maar willen het thema en het debat bespreekbaar maken bij al onze leerlingen.”

Diezelfde dag worden de leerlingen van de helix aangemoedigd om zéker met de fiets naar school te komen. De leerjaren die niet aan de actie meedoen, zijn tijdens de lesweek wel bezig met thema’s zoals de steeds groter wordende afvalberg en de vervuiling.

“Verkiezingsstunt”

Oppositie-partij Sp.a is blij dat de gemeente initiatief neemt rond sensibilisering van het klimaatthema bij jongeren. “Maar waarom wordt niet elke Maasmechelaar uitgenodigd”, zegt Daan Deckers (sp.a). “Deze klimaatmars heeft op zijn minst de schijn van een populistisch initiatief met het oog op de verkiezingen van mei. Want als de CD&V – Open VLD meerderheid echt geïnteresseerd was in het klimaat, waarom heeft men dan de gemeentelijke milieuraad afgeschaft?

“Raf-Terwingen-Show”

Ook N-VA staat sp.a bij: “Een klimaatmars komt best vanuit de jeugd zelf", vindt Erik Ver Berne (N-VA). “Hier vraagt de politiek aan de scholieren om deel te nemen aan een klimaatmars, georganiseerd door de politiek, met als bonus een politieke speech van de burgemeester. Een erg eigenaardige werkwijze. Als het vooral de bedoeling is om een grote ‘Raf-Terwingen-show te houden, met de verkiezingen in aantocht, dan betreuren we dat. De jeugd van Maasmechelen is ons meer waard", klinkt het.

“Amper eigen inbreng”

Burgemeester Raf Terwingen reageert: “Het is duidelijk een initiatief van de scholengroep én het gemeentebestuur. Het gaat om een wisselwerking. Mijn eigen idee was om te wandelen naar ECOTRON, de installatie van de UHasselt aan Connecterra. Dat idee werd van tafel geveegd. Het wordt het Loopark, om daarna te eindigen in Sporthal De Kommel. Bewijst hoeveel inbreng ik persoonlijk in dit verhaal heb.”