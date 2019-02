Metamorfose voor Shopping Center M2: Food festival, superglijbanen én extra galerij richting McDonalds Marco Mariotti

26 februari 2019

09u43 0 Maasmechelen M2 Shoppingcenter in Maasmechelen zet de zware middelen in om de leegstand tegen te gaan Het complex pakt uit met een nieuw masterplan om het aantal bezoekers te stabiliseren. “We trekken de kaart van de beleving", zegt manager Catia Spagnoletti.

De M2 in Eisden moet méér dan een winkelcomplex gaan worden. In het nieuwe plan wordt het volledige domein heringericht en staat de beleving centraal. “Dat nemen we letterlijk”, zegt manager Spagnoletti. “We willen vooral gezinnen met kinderen bereiken, maar ook de gewone winkelier. We investeren in een attractie mét reuze glijbanen en de zij-ingang krijgt er een Food Festival bij."

Het kan dan gaan om een sushibar, taco’s en tapas. “Van aan dat Food Festival zal een nieuwe blok lopen richting de JBC en zo verder naar de McDonalds. Het is de bedoeling dat je over het ganse domein kunt wandelen op een aangename wijze via een nieuw wandelpad.”

Gratis parking

Maar wat met de winkels? Een vierde van alle panden staat leeg. “Alle leegstaande panden zullen terug gevuld worden met retail. Het zal gaan om complementaire merken. Ook de hoofdingang aan de Koninginnelaan blijft behouden met de gekende horecazaken.” De supermarkt blijft met zekerheid ook behouden, want dat hoort bij élk shoppingcenter vindt Spagnoletti. Het doel blijft wat ze altijd was: de bezoeker langer aanwezig houden. “We spreken niet over uitbreiding, maar over herpositionering. De parking wordt herverdeeld, maar er zal zéker genoeg én gratis parking overblijven.”

Nog meer winkels

Aan het begin van de Koninginnelaan op de voormalige terreinen van bouwbedrijf Driessen zal intussen een nieuw gebouw uit de grond rijzen. Vier winkels en negentien appartementen. “Dat werd zopas door het schepencollege goedgekeurd”, zegt bevoegd schepen Stefan Thorez (Open Vld). “Deze vergunning wordt afgeleverd op het moment dat de herinrichting van de Koninginnelaan haar einde nadert. Een betere timing konden we ons niet indenken. De herinrichting van de laan was een hele klus, maar als de werken beëindigd zijn, is de naam van een “Koninginnelaan” weer helemaal op haar plaats.”

Ook de burgemeester reageert tevreden. “De onderhandelingen tussen de gemeente en de investeerder liepen reeds jaren. Ik ben blij dat er nu een bouwvergunning kon afgeleverd worden voor dit mooie commerciële project. Naast de winkels kunnen de negentien moderne appartementen het gevarieerd woonaanbod van onze gemeente versterken.”