Met knokploeg naar huis van ex om buurjongen slaag te geven: "Hij heeft het zelf gezocht"

18 februari 2019

16u09 0 Maasmechelen Een dertiger uit Maasmechelen riskeert een celstraf van een jaar omdat hij met een knokploeg naar het huis van zijn ex trok. Hij wilde de moeder van zijn 4-jarig dochtertje beschermen tegen een 18-jarige buurjongen die haar het leven zuur maakte. De jongen en zijn moeder werden gewond afgevoerd naar het ziekenhuis en waren een tijd werkonbekwaam. “Ik ben daar alleen naartoe gegaan. Er is een gevecht ontstaan maar hij heeft het zelf gezocht want hij had de deur bij mijn ex ingestampt en mijn dochtertje liep daar rond”, verdedigde V. zich.

V. (31) zit momenteel een celstraf uit omdat hij veroordeeld werd tot 29 maanden cel in een ander dossier. Het beroep in die zaak wordt donderdag behandeld. Hij werd eerder ook al veroordeeld voor gewelddaden. Maar op 19 februari 2017 had buurjongen N. volgens hem de problemen zelf gezocht. “Sinds het verjaardagsfeestje van mijn dochtertje zijn de pesterijen van die jongen naar mijn ex toe begonnen”, verklaarde hij. “ Hij stampt op de deur, maakt lawaai en schreef zelfs ‘hoer’ op het raam van mijn ex. Die dag belde mijn ex mij op dat hij weer tegen de deur aan het stampen was en dat hij haar bij de arm had gegrepen. Een half uur later was ik daar. Er was een schermutseling. Zijn moeder is daar tussen gekomen maar ik heb haar niet willen raken.”

Boksbeugel

Volgens de advocaat van de 18-jarige buurjongen en zijn moeder werden de twee zwaar aangepakt. “Stuur snel een politieploeg, anders vallen hier doden”, meldde een getuige aan de alarmcentrale. De aanklager beschreef dat V. met enkele kompanen binnen viel in de woning. N. en zijn moeder kregen stampen en slagen met een autokrik en met een boksbeugel. Een van de aanvallers had ook een mes bij. De kompanen konden niet geïdentificeerd worden. Naast de celstraf riskeert V. ook een boete van 800 euro.

De advocaat van V. benadrukte dat de dertiger uitgelokt werd. “Die buurjongen heeft de deur zelf ingetrapt en de autokrik gebruikt. Als hij dat niet gedaan had, was het nooit zover gekomen.” Volgens hem was er ook geen bewijs dat V. bijgestaan werd door een knokploeg. Hij vroeg een werkstraf. “Bent u daarmee akkoord?”, vroeg de strafrechter aan V. “Als het niet te veel uren zijn”, sloot de dertiger af.

Vonnis op 18 maart.