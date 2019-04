Meisje (18) zwaargewond bij nieuw ongeval op plek waar vrijdag nog horecabaas (71) verongelukte MMM

07 april 2019

18u37 1 Maasmechelen In Lanaken aan Tournebride is zondagnamiddag rond 15.10 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd.

Een voertuig met vier inzittenden ging van de weg aan Tournebride en botste tegen een geparkeerd voertuig. Eén van de inzittenden, een 18-jarig meisje uit Genk werd door de MUG-arts zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Vrijdagnamiddag knalde op diezelfde plaats nog de 71-jarige Fred Leenders uit Lanaken achterop een geparkeerde trailer. Diens voertuig boorde zich onder de oplegger. De man overleefde de klap niet. Leenders, een bekende oud-discotheekuitbater uit Maastricht, had recent Grand Café Chaplin aan de cinema in Lanaken overgenomen.

De schok na het plots overlijden van Fred Leenders zindert nog steeds na. De Nederlander was met een reden in Lanaken: hij woonde in Neerharen en had sinds twee maanden Grand Café Chaplin overgenomen aan de Euroscoop.

“Fred was een horecaman in hart en nieren”, klonk het eerder dit weekend bij vrienden. “Hij richtte begin jaren negentig nachtclub Allebonneur op in Maastricht en stond mee aan de wieg wat het uitgaansleven in de stad betreft. Later werd dat omgedoopt tot studentenclub Alla.” Maar na een lange procedurestrijd na het aantreffen van drugs en wapens bij de gasten moest de club vorig jaar voor goed dicht. De uitbaters bleken volgens de rechter niet streng genoeg te zijn tegen het druggebruik.