Meisje (10) naar ziekenhuis na kajakincident, omgekantelde boom verwijderd 02 juli 2018

Zaterdagmiddag is men bij 'Kajak Maasland en Rafting' in Maasmechelen even geschrokken. Tijdens een familie-uitje sloeg een kajak van een tienjarig meisje uit Maasmechelen om. Ze zat drie minuten vast en werd voor de zekerheid overgebracht naar het ziekenhuis van Maastricht.





Omgevallen boom

Het incident zaterdag was al het tweede in twee dagen tijd. "Het probleem was een boom aan de oever die is omgevallen", vertelt medewerkster Alice Awouters. De takken hingen in het water en verrasten de kajakkers. We hebben meteen het probleem gemeld, maar het duurt soms even alvorens men zo'n boom kan weghalen. Het meisje werd meegezogen op een plaats waar er iets meer stroming is, zag haar kajak schuin gaan en uiteindelijk omslaan. Ze droeg zoals voorgeschreven een veiligheidsvest en het water stond er niet zo hoog. Zo kon ze uiteindelijk uit de hachelijke situatie bevrijd worden. Ze zat vast onder haar kajak, maar heeft zeker geen drie minuten met haar hoofd onder water gezeten, dat lijkt me onmogelijk. Gelukkig is alles goed afgelopen."





Bedding verlegd

Het is de eerste keer dat de uitbaters geconfronteerd worden met een omgewaaide boom, die wellicht het gevolg is van een aantal werken aan de Maas deze winter. Daardoor is de bedding immers lichtjes verlegd. Omdat de boom echt een gevaar was, werd besloten deze geheel te verwijderen. "Een kajak kan altijd omslaan natuurlijk, maar de situatie is nu weer volledig veilig", verzekert Awouters. (BVDH)