Mazenhoven haalt slag voorlopig thuis BOUWAANVRAAG VOOR VIJFTIEN WONINGEN INGETROKKEN MARCO MARIOTTI

26 juli 2018

02u46 0 Maasmechelen De aanvraag voor de bouw van vijftien woningen in het pittoreske Mazenhoven is ingetrokken. Dat bevestigde burgemeester Raf Terwingen. De inwoners van Mazenhoven reageren met een dubbel gevoel. "De strijd is nog niet gestreden. Zijn plan B ligt al klaar", klinkt het afwachtend.

De strijd tussen het gehucht Mazenhoven en een projectontwikkelaar is voorlopig gestreden. De ontwikkelaar trok zijn aanvraag in. De buurtbewoners in de omgeving van de Steenakkerstraat pikten het niet dat een grondeigenaar plannen had om maar liefst vijftien huizen te bouwen op een lap grond van 34 are. Het bedoelde terrein ligt op honderd meter van de maasdijk én het kapelletje dat massa's toeristen lokt. Er werd een actiecomité opgericht dat tientallen zwarte vlaggen uithing, een petitie startte én een pak bezwaarschriften indiende. Maar tot het behandelen van die bezwaarschriften kwam het zelfs niet. "Het dossier is ingetrokken", reageert burgemeester Raf Terwingen (CD&V) kort. Dat is ook wat de buurtbewoners al ter ore kwam.





"We kraaien nog niet te hard victorie", zegt Ruud Gelissen, die pal tegenover de bewuste bouwplaats woont. "In het voorjaar sprak de ontwikkelaar mij nog aan tijdens een bodemonderzoek. Hij vertelde toen dat hij plannen had voor zeven huizen. We schrokken toen al, maar twee weken later zagen we de aanvraag hangen voor maar liefst vijftien huizen. Hij heeft eigenlijk toen al gelogen, zijn plannen verdubbelden plots in enkele weken tijd. We vrezen dus ook nu dat hij op een ander plan broedt."





Tactiek

Het is al langer geweten dat binnen het huidige schepencollege niet iedereen op dezelfde lijn zit omtrent dit dossier. De buren vrezen dat de aanvraag na de verkiezingen opnieuw wordt ingediend, in de veronderstelling dat een mogelijk nieuw gemeentebestuur zich dan over het dossier buigt en de aanvraag deels wél goedkeurt. "We denken zelfs dat dat van dag een de tactiek was. Een té zwaar dossier indienen, om nadien met een lager 'tegenbod' akkoord te moeten gaan. Wij zijn niet tegen het bouwen van huizen, maar wel van meer dan vier stuks op zo'n kleine oppervlakte. Het gehucht hier telt slechts een zestigtal inwoners. Met dit complex erbij zouden er zeker tachtig inwoners bijkomen. En dat op een terrein van een zakdoek groot. De rust zou eeuwig verstoord worden."





De buren bergen hun zwarte vlaggen voorlopig weer op, maar ze blijven naar eigen zeggen strijdvaardig. "We wachten af tot na de verkiezingen, en zullen indien nodig wéér bezwaarschriften indienen."