Matteo Simoni helpt Eisden-Tuinwijk aan titel Unesco Werelderfgoed: “Plant een haag en maak de cité nog mooier” Marco Mariotti

28 februari 2019

18u27 7 Maasmechelen Niemand minder dan acteur Matteo Simoni stond donderdagmiddag in Eisden-Tuinwijk hagen te planten. Hij wou daarmee Eisden-Tuinwijk helpen de titel van UNESCO Werelderfgoed te bezorgen. “Meer dan vijftig jaar geleden stond het hier nog vol hagen, maar velen zijn verdwenen”, weet historicus Jan Kohlbacher.

Meer dan honderd jaar geleden werd de Tuinwijk aangelegd voor de vele mijnwerkers. Voor en na WO II volgde een nieuwe bouwperiode, maar telkens werden hagen bijgeplant. Typische dichtgegroeide hagen die veel kleur en charme gaven aan de cité. De voorbije decennia mochten grondeigenaars zelf beslissen wat er met hun haag gebeurde en zo zijn veel hagen verdwenen.

Nu Eisden-Tuinwijk kans maakt om Werelderfgoed te worden, willen Tuinwijk 2020 en het gemeentebestuur er alles aan doen om die kans te vergroten. “We willen de cité weer in haar oude glorie herstellen", zegt burgemeester Raf Terwingen (CD&V). “We lanceren deze campagne in de hoop dat de bewoners zelf een haag zullen aanplanten die ze via ons goedkoop kunnen kopen. De omgeving wordt er alleen maar mooier, groener en waardevoller door.”

Marina

De gemeente haalde acteur Matteo Simoni erbij, wiens roots in Eisden liggen. “Mijn grootouders hebben hier jaren gewoond en reden met de ijskar rond in Eisden”, vertelt hij. “Nadien heb ik hier de film Marina opgenomen in het mijnwerkersmuseum. Zelfs nu nog voelt het een beetje als thuiskomen als ik naar Eisden rij. De Tuinwijk zit in mijn hart."

Samen met heel wat schoolkinderen hielp hij met het aanplanten van een meidoornhaag aan het kerkplein. “Met veel plezier zet ik mijn schouders onder deze campagne. Het zou geweldig zijn als we de cité echt op de wereldkaart zetten.”

Hagen kopen

Je kunt als bewoner deelnemen en hagen aankopen. Per lopende meter heb je vijf planten nodig. “Eén plant kost 0,80 euro. Je kunt ze zelf onderhouden of het laten doen door onze groenspecialist. Het onderhoudt kost iets meer dan 1,5 euro voor hagen lager dan 1,5 meter”, klinkt het bij Tuinwijk 2020.

Wie graag deelneemt aan de actie om de cité op te fleuren, kan surfen naar www.eisdentuinwijkbehaagt.be of mag mailen naar eisdentuinwijkbehaagt@hotmail.com.