Massa volk op installatie gemeenteraad, uittredend voorzitter Andy Pieters (N-VA) hekelt missen van carnavalsloods Marco Mariotti

08 januari 2019

22u45 0 Maasmechelen Zelden was de gemeenteraadszaal in Maasmechelen zo gevuld als vanavond bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Er mochten dan ook héél wat nieuwe gezichten de eed afleggen.

Opvallend was de speech van uittredend gemeenteraadsvoorzitter Andy Pieters (N-VA) die uit de gemeente raad stapt. “Steeds heb ik mij neutraal gehouden, maar er moet mij iets van het hart", klonk het. “Het gemeentebestuur - N-VA inbegrepen - is er de afgelopen zes jaar niét in geslaagd om een degelijke locatie te voorzien voor de opslag van carnavalswagen in onze gemeente. Iets dat toch bij alle partijen op de agenda stond.”

Een tweede bekommernis voor Pieters bleek de stijgende kinderarmoede. “Zes jaar geleden leefde 22% van de Maasmechelse kinderen in een kansarm gezin. Vandaag is dat 29%. Bijna één op drie kinderen in Maasmechelen groeit op in een kansarm gezin. Je kan niet alles oplossen vanuit de gemeente, maar we moeten meer doen."

Zuhal Demir

Pieters stelde voor om ‘armoedecoaches’ in te schakelen in scholen. “Zij detecteren welke kinderen in een probleemsituatie zitten, om vervolgens naar die gezinnen toe te gaan en ze in contact te brengen met de nodige hulplijnen.” Pieters verlaat tijdelijk de Maasmechelse politiek en blijft woordvoerder van Zuhal Demir (N-VA).