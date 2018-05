Massa volk op ALS-benefiet 29 mei 2018

Een bomvolle Zaal Sint-Remigius in Vucht bij Maasmechelen zaterdagavond. Daar organsieerde bezielster Emmanuëlla Wyckmans een concert om geld in te zamelen tegen ALS. Dat is een neurologische ziekte die mensen op termijn volledig verlamt. Emmanuëlla verloor op die manier al zeven naaste familieleden, en ook zijzelf is helaas drager van het vreselijke gen. Maar dat weerhield haar er niet van om afgelopen weekend een massa mensen om de been te brengen, met een optreden van het honderdkoppige koor Echo-Alterecho. Dat bracht in de feestzaal covers van onder meer Queen en Rihanna. Nadien volgde nog een fuif.





De volledige opbrengst gaat naar de ALS Liga. (RTZ)