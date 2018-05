Mars voor Sofie Voncken 09 mei 2018

02u49 0 Maasmechelen In Maasmechelen-centrum wordt op zondag 27 mei een mars gehouden voor Sofie Voncken. Het negenjarige meisje dat aan een zeldzame vorm van epilepsie lijdt, kan alleen nog geholpen worden met cannabisolie. Maar dat product is illegaal in ons land.

Nadat vorige maand minister van Volksgezondheid Maggie De Block weigerde om de olie zomaar te legaliseren, kreeg ze kritiek vanuit veel hoeken. Alleen het UZ Gent gaf mee dat er voor extreem zeldzame gevallen er wél een uitzondering moet worden gemaakt.





Verder dan politiek

Op zondag 27 mei zullen haar familie, vrienden, maar ook héél wat politici meelopen met de mars. "Dit gaat niet om de politieke kleur", zegt initiatiefnemer Antonio Muroni van de Jong Socialisten. "Over de partijgrenzen heen moeten we een signaal geven, dat we er voor Sofie zijn, en naar een leefbare oplossing moeten streven."





Debat openen

Ook burgemeester Raf Terwingen (CD&V) stelde in het parlement al een vraag omtrent de mogelijke legalisering. En zelfs Herbert Coox van Open Maasmechelen stuurde een mail naar partijgenote Maggie De Block om het debat te openen. Het is niet de eerste keer dat politici in de bres springen voor de familie Voncken.





PVDA Maasmechelen deed dat drie jaar geleden ook al, toen het verhaal van Sofie naar buiten werd gebracht in deze krant.





(MMM)