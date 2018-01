Markt Eisden-dorp verhuist tijdelijk 23 januari 2018

De zaterdagmarkt in Eisden-Dorp zal tijdelijk aan de cinema plaatsvinden. Het Vrijthof in Eisden-Dorp wordt gerenoveerd, en dat zal heel wat maanden duren. "De marktkramers zullen daarom voortaan opgesteld worden op de parking tegenover cinema Euroscoop", legt schepen van Economie Erik Kortleven uit."





"De uren blijven behouden en ook de kraampjes zullen hetzelfde zijn. Het is trouwens de eerste keer in bijna honderd jaar dat we verhuizen. We hopen dat tegen het einde van het jaar het Vrijthof weer op punt zal zijn, en dat de markt dan weer naar haar vertrouwde plaats terug kan." (MMM)