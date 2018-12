Man trouwt met zijn nicht en moet zich verantwoorden voor aanval met twee messen “Niks gedaan, zij heeft dat zelf in scène gezet” VCT

24 december 2018

13u44 0 Maasmechelen Op 18 juli 2017 liepen de spanningen hoog op in het huwelijk van Y.(38) uit Maasmechelen. Toen de politie in de woning arriveerde, lag alles overhoop. “Hij gaf haar rake klappen, greep haar bij de keel en liep doorheen de hele woning wild achter haar aan met twee messen,” beschreef de aanklager, die een celstraf van zeven maanden vorderde. Y. zelf ontkende: “Zij zette alles zelf in scène.” De strafrechtbank in Tongeren sprak de dertiger vrij op basis van twijfel.

De man van Marokkaanse afkomst huwde met zijn nicht maar door de voortdurende bemoeienissen van de twee moeders van de man en de vrouw, liep een ruzie in juli 2017 uit de hand. De echtgenote belde de politie. De verbalisanten stelden een ravage vast in de woning en vonden twee messen op de grond, waarvan een met een gebroken lemmet. Y. was op dat ogenblik niet aanwezig in de echtelijke woning in Maasmechelen. “Er was een discussie omdat mijn moeder toen een week bij mij in huis verbleef,” beschreef hij de situatie. “Ze werd daar kwaad over. Ik heb mijn moeder weggebracht en was op mijn werk toen de politie mij belde.”

Zijn raadsman beweerde dat de vrouw hysterisch was geworden en alles zelf in scène zette. Hij vroeg en kreeg de vrijspraak.

Geen bewijs

“Het staat vast dat er zich in de woning een incident heeft voorgedaan in de woning van beklaagde en zijn echtgenote waarbij huisraad is gesneuveld,” motiveerde de strafrechter. “Wie hiervoor verantwoordelijk was, staat niet vast. Er waren geen getuigen van de feiten en ook niet van de vermeende slagen en verwondingen die beklaagde aan het slachtoffer zou hebben toegebracht. De bijt- en krabwonden werden door het slachtoffer zelf ook niet gemeld in haar verklaringen aan de politie.” Er was volgens de strafrechter ook geen bewijs was dat Y. zijn vrouw daadwerkelijk bij de keel had gegrepen en tegen de muur had geduwd.

Y. werd ten gevolge van de feiten wel een tijd uit de echtelijke woning gezet. Hij is niet meer samen met zijn echtgenote maar de twee zorgen wel nog samen voor hun dochtertje.