Man trouwt met nicht en riskeert celstraf voor aanval met twee messen “ Zij zette alles in scène” VCT

26 november 2018

20u40 0 Maasmechelen Een 38-jarige man van Marokkaanse afkomst uit Maasmechelen riskeert een celstraf van zeven maanden omdat hij zijn nicht, tevens zijn ex-vrouw en de moeder van zijn tweejarig dochtertje, op 18 juli 2017 bedreigde met twee messen en rake klappen gaf. Volgens de dertiger zette zijn ex alles zelf in scène.

Naar verluidt wogen de bemoeienissen van de twee moeders van de man en de vrouw, zelf twee zussen, zwaar op het huwelijk. In juli 2017 escaleerde een ruzie tussen het echtpaar. “Hij gaf haar rake klappen en ging haar te lijf. Ze is naar de keuken gelopen maar hij heeft haar bij de keel gegrepen en tegen de muur geduwd. Daarna is hij haar door de hele woning wild achterna gelopen met twee messen in de hand,” beschreef de aanklager, die ook verwees naar een bijtwonde bij het slachtoffer.

Discussie over moeder

De politie stelde een ravage vast in het huis en vond twee messen op de grond, waarvan een met een gebroken lemmet. Beklaagde Y. ontkende echter dat hij een hand uitstak naar zijn vrouw. “Er was een discussie omdat mijn moeder toen een week bij mij in huis verbleef. Zij werd heel kwaad en ik heb mijn moeder naar mijn zus in Ukkel gebracht. Daarna ben ik gewoon gaan werken tot de politie mij belde.” De advocaat van Y. benadrukte dat de dertiger een perfect geïntegreerde buitenlander is. “Hij is een fatsoenlijke man, die al zeven jaar vast werk heeft, geen alcohol en geen drugs gebruikt en geen strafbare feiten heeft gepleegd,” pleitte hij. De raadsman beweerde dat de vrouw zelf alles in scène zette en vroeg de vrijspraak. “Zij is hysterisch geworden en is met van alles beginnen te gooien. Heeft zij zichzelf verwond? Ik weet het niet. Er zijn geen getuigen en geen bewijzen voor de feiten. Die bijtwonde haalde ze zelfs niet aan in haar verklaring.”

Vonnis volgt op 24 december