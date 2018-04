Man in pashokje met damespantalons 12 april 2018

02u52 0

In de strafrechtbank van Tongeren heeft de procureur een jaar cel en 2.800 boete gevorderd voor een veertiger uit Parijs die zei dat hij speciaal vanuit de Franse lichtstad naar Maasmechelen Village gereisd was om er inkopen te doen. Het was het winkelpersoneel van een kledingzaak opgevallen dat de Parijzenaar met enkele damesbroeken naar het pashokje trok en er daarna, zonder de pantalons, terug uit kwam. Die had hij verstopt in een geprepareerde zak om detectoren te neutraliseren terwijl ook in zijn sokken magneetjes gevonden werden. Allicht waren de broeken bestemd voor zijn meegereisde vriendin die buiten wachtte. De twee zullen nu toch best maar in Parijs op koopjesjacht gaan en zich een reis naar Maasmechelen besparen. Vonnis op 9 mei. (JEK)