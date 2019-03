Man die cannabisolie maakte voor epilepsiepatiënte Sofie staat donderdag voor de rechter: “De hele familie hoopt op een milde straf” Marco Mariotti

19 maart 2019

19u55 0 Maasmechelen De man die de cannabisolie voor epilepsiepatiënt Sofie Voncken bereidde, moet zich donderdag voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Hij wordt verdacht van het illegaal kweken, brouwen én verkopen van cannabis en cannabisolie. “Maar dankzij hém kan Sofie vandaag praten”, reageren haar ouders.

Jean Pierre Voncken - de papa van Sofie Voncken - is opgeroepen als getuige in de rechtszaak die donderdag in Antwerpen wordt behandeld. Een Antwerpenaar wordt ervan verdacht illegaal cannabisolie te hebben bereid en verkocht aan gebruikers. Een van die gebruikers is Sofie Voncken, de dochter van Jean Pierre en Urszula uit Maasmechelen. Hun dochter lijdt aan een zware vorm van epilepsie en kreeg voor het gebruik van cannabisolie vijftig epilepsieaanvallen per dag. Sinds het gebruik ervan werd dat teruggeschroefd naar nul aanvallen. “Sterker nog. Sinds het gebruik van zijn olie heeft Sofie ook weer leren praten”, reageert Jean Pierre.

“Die zone in haar hersenen was zwaar beschadigd door de aanvallen. Maar deze olie haalt het beste in haar naar boven. Voorheen bleek al dat Sofie was uitbehandeld in het UZ Leuven, dus gingen we op zoek naar alternatieven. De eerste resultaten bij de cannabisolie uit Nederland waren positief, maar eerder van korte duur. Nadien leerden we Louis kennen, en zijn olie had het meest accurate effect op Sofie.”

Voorraad

Voor het gezin een harde klap toen Louis vorig jaar plots werd opgepakt. “Hij had een voorraad voor ons gemaakt waar we ongeveer een jaar mee toekwamen. Daar zitten we nu bijna door. Ja, het is nog steeds illegaal in ons land, maar énkel met dat middel kan Sofie functioneren. Haar ‘tetter’ staat niet meer stil, en voorheen kwam er geen woord uit haar.”

“We gaan de zitting zéker bijwonen en hopen dat de rechter mild is. Als hij mij als vader ziet en hoort, toont hij hopelijk begrip. We begrijpen dat hij zich aan de wetten moet houden, dat maakt het allemaal zo moeilijk. Het is de wet die moet worden aangepast.”

In de kou

Een delegatie van vijftig personen zal de zitting bijwonen, allen gekleed in een shirt met opdruk ‘We Are Sofie’. “De verdachte riskeert wellicht een zware geldboete, en mogelijk worden ook zijn spullen definitief in beslag genomen. We zullen zien. De rechter kan ook vragen of hij zijn activiteit voor altijd wil stopzetten, maar dan staan weer maar eens zoveel patiënten in de kou. En voor alle duidelijkheid: wij hebben nooit iets moeten betalen, dus er is geen sprake van een illegale handel waar mensen zich op verrijken.”

Over bouw van een kwekerij voor medicinale doeleinden in Kinrooi is Voncken eerder cynisch. “Het gaat uiteindelijk om de export van medicinale cannabis naar het buitenland hé. Wij als Belgische patiënten hebben daar absoluut niets aan, voor ons blijft alles bij het oude.