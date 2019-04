Man die als clown naar de stembus trok krijgt werkstraf van 46 uur Dirk Selis

03 april 2019

11u45 7 Maasmechelen De onderwijzer uit Maasmechelen die op 14 oktober 2018 verkleed als clown naar de stembus getrokken was, krijgt van de strafrechter in Tongeren een werkstraf van 46 uur opgelegd.

Maar de clowneske outfit was niet de reden van zijn veroordeling vandaag. De man weigerde de eed uit handen van de voorzitter van het kiesbureau af te leggen, waarop die hem resoluut naar huis stuurde. De Maasmechelaar wilde tijdens zijn proces de rechter met documenten en beeldmateriaal overstelpen, maar die hield de boot af.” Mijnheer ik wil wel even mee gaan in uw verhaal maar ik ben er om te oordelen of u zich al dan niet aan strafbare feiten heeft schuldig gemaakt, ik ben hier niet om aan politiek te doen. Onverstoorbaar ging de man verder “Ik vind dat de politiek er een circus van gemaakt heeft, dus besloot ik als clown te gaan. Zie het als een protest zoals de gele hesjes. Daarbij, ik heb geen arbeidscontract getekend om als bijzitter te fungeren. Dus eigenlijk gedoogd de overheid zwartwerk op zo’n verkiezingsdag”. “Mijnheer, hier is geen sprake van een contract, dit is een wettelijke verplichting die u niet bent nagekomen. Daarbij u mag gerust verkleed naar de stembus komen, maar u moet wel de eed afleggen. Dat weigerde u te doen, ik wil weten waarom?” vroeg de rechter die schoon genoeg kreeg van de clown. “Ik blokkeerde, ik was niet in staat om de eed uit te spreken.” antwoordde de onderwijzer.

Cliniclown

De procureur eiste een geldboete van 400 euro of een werkstraf van 46 uur.: “Verkiezingen zijn er nu éénmaal. Mensen hebben in 1918 hun leven gegeven toen ze vochten om ons enkelvoudig stemrecht voor mannen en later voor vrouwen te geven, een voorrecht dat vele mensen in andere delen in de wereld niet hebben. Dat recht moet omkaderd worden, en daar hebben jullie aan verzaakt. Wij zijn er om u daar aan te helpen herinneren” De clown kreeg dan ook een werkstraf van 46 uur opgelegd. Hij ging nu met zijn justitieassistent bekijken of dat kon als Cliniclown.