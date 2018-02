Mama en kindjes gewond na ongeval 06 februari 2018

02u58 0

Op de Ringlaan in Maasmechelen is zondagvoormiddag rond iets voor 11 uur een verkeersongeval gebeurd. Een 34-jarige vrouw uit Maasmechelen verloor de controle over haar stuur en reed tegen een boom. Samen met haar kindjes van 2 en 4 jaar, werd ze naar het ziekenhuis overgebracht. (MMM)