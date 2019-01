Maasmechelse schepen van Cultuur is hevige Elvis Presley-fan: “Ik wil mijn dossiers even goed kennen als het leven van Elvis” Marco Mariotti

23 januari 2019

16u19 0 Maasmechelen De Maasmechelse schepen van Cultuur heeft héél wat rock ‘n roll in zijn lijf zitten. Romain Hamers (58) is sinds zijn kindertijd bezeten van Elvis Presley en bezit een collectie van meer dan 2.000 platen en cd’s, honderden boeken, krantenknipsels en gadgets. “Van het leven van Elvis ken ik ontzettend veel, maar ik zal mij even hard vastbijten in de Maasmechelse dossiers.”

Sport, Jeugd en Cultuur. Dat zijn de bevoegdheden van kersverse schepen Romain Hamers (Open Vld). Hij is al decennia voorzitter bij carnavalsvereniging De Oude Belgen, heeft jarenlang gevoetbald én kent de jeugdverenigingen al op zijn duimpje. Maar de allergrootste passie van de ex-mijnwerker is door weinigen geweten: Elvis Presley.

“Ik moet een jaar of acht geweest zijn toen ik thuis voor de radio zat met mijn cassetterecorder", vertelt Romain in zijn eigen woonkamer, terwijl ‘The King’ op de achtergrond door zijn muziekinstallatie knalt. “Van in de jaren zestig had ik al een liefde voor zijn muziek. Als ik dan op ‘record’ duwde, moest iedereen de kamer verlaten. Het moest stil zijn, want anders hoorde je hem niet goed. Ik heb die cassette nog steeds, je hoort me soms applaudisseren en reageren. Vijftig jaar later is mijn passie nog even groot.”

Live aan het werk

Zowat zijn hele puberteit stond in het teken van Elvis. Hamers werkte al op jonge leeftijd en zou flink sparen. Het doel: naar Amerika reizen en Elvis live aan het werk zien. Maar die droom spatte in 1977 uit elkaar. “Zeventien was ik, ik zie mijn toenmalige baas nog binnenkomen. ‘Elvis is overleden, Romain’, riep hij. Ik kon het niet geloven...”

Romain liet het er niet bij en reisde intussen al vier keer naar Memphis, bezocht ook Tupelo - de geboortestad van Elvis - en ontmoette tal van muzikanten en backing vocals die met The King samenwerkten. “Ik ben lid van vier fanclubs in België en Nederland én koop nog geregeld nieuwe uitgaves om toe te voegen aan de collectie. Mijn lievelingsnummer? Een moeilijke, maar ik denk dat ik bij Suspicious Minds blijf."

Graceland

In totaal verzamelde Romain een duizendtal cd’s, en nog eens evenveel lp’s die hij allemaal in zijn ‘Elviskamer’ bewaart. “Ik heb zelfs een speciale druk uit China, Zuid-Amerika en Joegoslavië. Maar het meest dierbare dat ik heb, is een baksteen uit de lange omwalling van Graceland. Daar ging ik 1994 heen met een kameraad. We kapten de steen thuis in twee, hij een deel en ik. Mijn grootste wens is om ooit iets op de kop te tikken dat écht van Elvis is geweest.”

Een lookalike van Elvis wil Romain zeker niét zijn. “Dat is een brug te ver. Elvis mag subtiel aanwezig zijn, zoals mijn gesp met zijn typerende bril op. Of in huis links of rechts een beeldje. Het mag zéker geen gekkenhuis worden.” En wat met je nieuwe kantoor in het gemeentehuis? “Daar zal iets klein van Elvis aanwezig moeten zijn ja, maar ik weet nog niet goed wat (lacht).”

Buitenwereld

Ook zijn vrouw - met wie hij al veertig jaar samen is - steunt hem in zijn passie. “Ze is ook al mee naar Amerika geweest. We vinden die cultuur sowieso bijzonder. Maar ik verwacht van niemand om me heen dat die er even hard in op gaat als ik. Naar de buitenwereld pak ik daar eigenlijk zelden mee uit. Mijn naaste omgeving weet dat wel, maar heel veel mensen niet. Ik hou van zoveel muziek, cultuur in de breedste zin van het woord. Ik ga zéker geen Elvis opdringen aan de Maasmechelaren (lacht).”

“Onlangs nog ging ik naar de harmonie van Opgrimbie kijken, prachtig. En ook échte hedendaagse jongerencultuur kan mij bekoren. Muziek van vijftig jaar geleden of nu: je hebt altijd goede én slechte dingen. Maar als ik mijn dossiers de komende drie jaar even goed beheers, als dat ik het leven van Elvis ken, komt het zéker goed.”