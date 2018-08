Maasmechelse (17) is finaliste Miss Fashion 2019 25 augustus 2018

02u44 0 Maasmechelen De 17-jarige Nora Ventriglia uit Maasmechelen strijdt mee voor de overwinning van Miss Fashion 2019 en is op zoek naar extra stemmen.

Ze is momenteel de enige Limburgse finaliste en een van de 25 deelnemers. Ventriglia voerde al campagne via Make a Wish en ging een samenwerking aan met Nicky Vankets, Griet Vanhees en presentatrice Annemie Ramaekers. Ook met Maasmechelen Village heeft ze een partnership.





"Droom model worden"

"Ik droom van een carrière als model. Het zou een wens zijn die uitkomt", zegt Nora. Stemmen op de Maasmechelse schone kan door 'MF 23' te sms'en naar het nummer 6045.





(MMM)