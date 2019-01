Maasmechels Volkstheater staat weer op de planken Marco Mariotti

28 januari 2019

17u49 0 Maasmechelen Het Maasmechels Volkstheater staat binnenkort op de planken met hun gloednieuwe voorstelling ‘Kattepokkele’.

Ook dit jaar kiest MAVO voor een blijspel, dit keer van de Limburgse auteur Willy Gilis. Hij schreef het stuk recent met als titel ‘Koerskemels’. “Het verhaal gaat over wielerfanaat Achiel die zich voorbereidt op het beklimmen van de Mont Ventoux", zegt voorzitter Mario Battista.

“Dat doet hij samen met zijn buurman Tuur, maar zonder het medeweten van de dames. De Turkse buurman Mehmet blijkt hetzelfde lumineuze idee lijkt te hebben. Genoeg ingrediënten om er een knotsgekke komedie van te maken.”

Jagersborg

Mavo speelt zoals altijd in het Maaslands dialect en doopte het stuk om naar ‘Kattepokkele’. “We spelen in zaal Jagersborg op vrijdag 8 en zaterdag 9 februari om 20 uur, en zondag 10 februari om 19 uur. En het weekend erna op 15 en 16 februari spelen we telkens om 20 uur. Zondag 17 februari geven we nog één keer alles om 15 uur.”

Tickets kosten negen euro en kan je reserveren via 089/76.33.48