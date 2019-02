Maasmechelen gaat New York achterna: basketbalpleintjes krijgen kleurrijke ondergrond Marco Mariotti

12 februari 2019

17u16 0 Maasmechelen De basketbalterreinen van Grimbeyer Broeck en speeltuin Jagersborg gaan vernieuwd worden en wel in een bijzonder hippe stijl. De gemeente gaat de alternatieve tour op en lonkt naar de Amerikaanse sfeer.

“De pleinen zijn al langer aan vernieuwing toe", vertellen ze bij het schepencollege. “De asfaltlaag dient opnieuw aangelegd te worden, maar de diensten jeugd, sport en samenleven willen die nu voorzien van een beschildering. De gemeente gaat hiervoor samenwerken met Musketon en Ship of Fools, twee jonge visuele kunstenaars, gespecialiseerd in alternatieve kunstvormen.”

Verenigde Staten

Deze twee jonge visuele kunstenaars ontwerpen unieke designs die in samenspraak met de verenigingen en bewoners in de buurt kunnen aangepast worden tot een gedragen concept. “Ze gebruiken kwaliteitsvolle wegenverf, geschikt voor asfalt. Bovendien maken ze met een drone een filmpje van het hele proces dat we achteraf kunnen gebruiken om het geheel te promoten.”

Met het project wil de gemeente een creatieve en jonge uitstraling geven aan de buurt. In de Verenigde Staten worden basketbalpleintjes al langer beschilderd. Maasmechelen zou na Aalst de tweede Vlaamse gemeente zijn die met een dergelijk project uitpakt.