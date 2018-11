Maasmechelaar stampt deur van ouders aan diggelen DSS

07 november 2018

14u09 1 Maasmechelen Een 43-jarige man uit Maasmechelen stond woensdag voor de Tongerse rechter voor strafbare feiten die hij in mei 2017 zou gepleegd hebben.

De man zou de gemeenschappelijke toegangsdeur van de appartementsblok van zijn ouders in Maasmechelen ingestampt hebben. De syndicus van het gebouw stelde zich burgerlijke partij en eist van de man een fikse schadevergoeding van 4.200 euro.

De man ontkent de feiten. “Het is waar dat ik een rumoerige relatie met mijn ouders onderhield nadat ik door een deurwaarder uit mijn eigen appartement was gezet, maar dat ik die deur zou hebben ingetrapt, is een leugen.” De man die over een stevig strafblad beschikte en in het verleden met drugs en alcohol worstelde, smeekte de rechter hem te geloven. Het Openbaar Ministerie achtte de feiten bewezen vermits de klacht vanwege zijn ouders zelf kwam en de politie de feiten had vastgesteld. Het OM vordert een werkstraf. De rechter nam de zaak in beraad en spreekt op 5 december zijn vonnis uit.