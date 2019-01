Maasmechelaar maakt videoreeks voor Nationaal Park Hoge Kempen: “Héél wat unieke diersoorten te vinden” Marco Mariotti

24 januari 2019

19u01 5 Maasmechelen Bioloog Frank Resseler uit Maasmechelen start deze week met een online reeks over het Nationaal Park Hoge Kempen. De man laat zien wat je er het hele jaar door kunt vinden “Je wil niet weten hoeveel coole dieren je hier vindt”, vertelt hij.

De Buitenkans. Zo heet de videoreeks van Resseler en het Regionaal Landschap Maas en Kempen. Bedoeling is dat de kijker mee ervaart welke dieren je allemaal in het Nationaal Park Hoge Kempen vindt.

Kruisbek

De eerste aflevering opgenomen in de winter gaat over de Kruisbek. Een vogel - misschien wel de enige - die tijdens de wintermaanden in het natuurgebied vertoeft. “Het is de eerste aflevering in een reeks van tien verspreid over het jaar. Redenen genoeg om er op uit te trekken en te genieten van dit zalig gebied.” Frank filmt de dieren. Bert Warson filmt dan weer the making off.