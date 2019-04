Maasmechelaar bouwt zelf vuurwapens en heeft spullen in huis om springstof te maken. Maar een straf krijgt hij niet VCT

13u31 1 Maasmechelen In de woning van A. (21) uit Maasmechelen vond de politie in juni 2016 wapens, zelfgemaakte slagpennen, chemische middelen voor de aanmaak van springstoffen en heel wat munitie. Hij had voordien ook al zijn eigen bom in elkaar geknutseld. Op de gsm van de Maasmechelaar werd ook een foto gevonden waarop A. in politie-uniform poseert met oorlogswapens. Hij riskeerde een werkstraf van 120 uur, maar kreeg opschorting van straf onder voorwaarden.

De strafrechter was verbaasd over het aantal foto’s dat in 2016 op de gsm van de A., toen 18 jaar oud, werden terug gevonden. Hij deelde de beelden ook in een whatsapp-groep, zelfs met minderjarigen. “Maar ik was toen zelf ook pas net 18 jaar geworden,” verdedigde A. zich. “Het is gewoon een hobby”.

De bal ging aan het rollen toen in juni 2016 drie minderjarigen werden opgepakt en hun gsm werd uitgelezen. Op de gsm’s stonden heel wat foto- en videobestanden van vuurwapens. De verdachten gaven aan dat A. de eigenaar was van de vuurwapens en dat hij zelf ook springstoffen aanmaakte.

Zelfgemaakte bom

Op YouTube postte A. ook filmpjes van zelfgemaakte wapens waarmee hij kogels afvuurde. “En dit wordt stap voor stap gedeeld”, beschreef de aanklager. “De tuin en de garage van de verdachte is duidelijk zichtbaar in de filmpjes. A. doet dit af als een hobby, maar dit is zeer gevaarlijk, zeker als je zo in aanraking komt met de verkeerde personen.” De Maasmechelaar maakte tijdens zijn middelbare schooltijd ook al zelf een bom, die hij op school liet ontploffen, met een schorsing tot gevolg.

De strafrechtbank hield onder meer rekening met de jonge leeftijd van de beklaagde en zijn blanco strafblad. Voor de opschorting van straf moet de twintiger drie jaar lang voorwaarden opvolgen.