Maasmechelaar betrapt op fuif met wiet en honderd xtc-pillen: “Drugs verkocht om rijlessen te betalen” VCT

11 maart 2019

13u47 0 Maasmechelen Op 30 juli 2017 werd A. (21) uit Maasmechelen op een fuif in Dilsen-Stokkem betrapt met wiet en 100 xtc-pillen op zak. De twintiger was thuis buiten gezet en wilde met de verkoop van drugs geld verdienen om zijn rijlessen te kunnen betalen. Hij riskeert een celstraf van twaalf maanden en een boete van 8.000 euro.

A. gaf toe dat hij wiet verkocht. “Er is veel gebeurd in het verleden en ik ben wat beginnen te verkopen, maar de xtc heb ik niet verkocht. Het is niet goed wat ik heb gedaan, maar ik heb geleerd uit mijn fouten. Ik heb me laten meeslepen door foute vrienden”, gaf de Maasmechelaar toe. De aanklager verwees naar het gebrek aan engagement van de twintiger, die sinds de feiten geen enkele medewerking verleende. “Drugs verwoest levens”, confronteerde de rechter hem. “Ja, maar alcohol ook,” besloot A. Hij vroeg een boete of een werkstraf.

Vonnis op 8 april.