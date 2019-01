Maasmechelaar (41) is enige Limburgse finalist Top Model Belgium Marco Mariotti

29 januari 2019

10u50 0 Maasmechelen Kosta Glavaris uit Maasmechelen staat in de finale van Top Model Belgium. De Belg met Griekse roots is daarmee de enige Limburger.

Op 3 februari vindt de finale plaats in Parijs en weten we of Kosta wint in de categorie Top Men. “Er kan op mij gestemd worden door TMB211 naar 3565 te smsen”, vertelt de populaire restaurantuitbater. “Dat kan tot en met 3 februari.”

Kosta is intussen 41 en wil met zijn deelname bewijzen dat je in jezelf moet geloven, ook al is hij geen jonge twintiger meer. “Wees altijd uzelf, geen kopie van een ander.”

Modeblad

De winnaar maakt kans op een vakantie naar een exotische bestemming. Ter plaatse volgt een professionele fotosessie en prijkt de winnaar nadien op de cover van een modeblad. “En dan zijn er verschillende andere prijzen te winnen.” Voorlopig staat hij aan de leiding wat de tussentijdse score betreft. In Parijs zélf zal hij nog eens beoordeeld worden tijdens de show.

Acteur

Glavaris is al langer model en haalde een goede score bij de Meest Verleidelijke Man van Vlaanderen. Hij is ook acteur bij de buurtpolitie en speelde al gastrolletjes bij De Ideale Wereld.

