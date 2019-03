Maasland maakt voortaan deel uit van 1.000 kilometer Europees fietsroutenetwerk MMM

08 maart 2019

16u04 0 Maasmechelen Het Europese fietsroutenetwerk dat ook door Limburg kruist, behoort voortaan tot ‘EuroVelo 19’, het select groepje van Europese langeafstandsroutes. Het Maasland behoort zo tot een Europees fietsroutenetwerk van 1.000 kilometer.

De Maasfietsroute werd in de zomer van 2017 al boven het doopvont gehouden. De fietsroute doorkruist Frankrijk, België en Nederland van de bron tot de monding van de Maas. In totaal ruim 1.000 kilometer, waarvan een 50-tal in Belgisch-Limburg. De route loopt via het fietsroutenetwerk als ideale verbinding tussen het snoer van Maasdorpen in Lanaken, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem, Maaseik en Kinrooi.

Anderhalf jaar na de opening, en na het doorlopen van een strenge selectieprocedure, mag de internationale fietsroute nu toetreden tot het gerenommeerde EuroVelo netwerk van ECF. De European Cyclists’ Federation riep het EuroVelo project in het leven om het Europese fietstoerisme te versterken.

Eerste EuroVelo route in Limburg

Het netwerk van langeafstandsroutes doorkruist het hele Europese continent. “En dankzij de Maasfietsroute is nu ook Limburg daar een onderdeel van”, zegt gedeputeerde van Toerisme Igor Philtjens. “EuroVelo 19 is de eerste route die Limburg doorkruist. Het is opnieuw een perfecte manier om ons fietsroutenetwerk ook buiten onze landsgrenzen verder in de kijker te zetten. En dat is weer een extra opsteker voor het internationale imago van onze provincie als fietsbestemming bij uitstek.”

Maas, Rijn en Donau

“Uit ervaring weten we dat routes langs rivieren erg populair zijn bij fietstoeristen. Het is belangrijk voor Limburg om deel uit te maken van dit internationale project. EuroVelo 19 - Maasfietsroute leent zich uitstekend voor meerdaagse fietsvakanties. Dat we ons kunnen verbinden met andere landen werkt versterkend. Kijk maar naar het succesvolle voorbeeld van de EuroVelo routes langs de Rijn en de Donau. Twee toeristische topproducten met een grote economische meerwaarde voor de betrokken regio’s”, zegt Igor Philtjens.