Maar liefst zeven carnavalstoeten in de gemeente MMM

18 februari 2019

11u03 0 Maasmechelen Goed nieuws voor wie uitkijkt naar het carnavalseizoen in Maasmechelen. De gemeente telt maar liefst zeven stoeten in nog geen 40 dagen.

Leut bijt op vrijdag 1 maart de spits af met de jeugdstoet van basisschool De Driestap. Zondag 3 maart passeert de grote stoet door Eisden-Dorp in organisatie van Van Eisder Gijs tot Bosbeir.

Op zaterdag 9 maart is het de beurt aan de jeugd van Uikhoven die ook met een optocht door het dorp passeert. De jeugdstoet in Mechelen aan de Maas valt dit jaar op zaterdag 23 maart. Eén dag later op zondag 24 maart loopt de internationale stoet van De Zavelzekskes door het centrum van de gemeente. Stoet Eisden-Pauwengraaf valt één week later op zondag 31 maart in organisatie van de Eisden’s Pauwen.

Naar jaarlijkse gewoonte wordt het carnavalseizoen afgesloten met de stoet van Kotem. Die gaat door op zondag 7 april en wordt georganiseerd door De Waterratten.