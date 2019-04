Luxurious verhuist en verdubbelt winkeloppervlakte Jempi Welkenhuyzen

18 april 2019

De gekende Luxurious Shopping Concept Store is verhuisd van de Heidestraat 77 in Rekem – Lanaken, iets verderop naar de Rijksweg 623 in Maasmechelen. In het voormalige pand van Roelands Tuinmeubelen stellen Laetitia Goorts en Jo Opdekamp een compleet nieuwe concept store voor, waar naast dames- en kinderkleding nu ook een herencollectie wordt aangeboden.

Zes jaar geleden startte Laetitia Goorts haar ‘Luxurious shopping store’ in Maasmechelen. De focus lag op damesmode en -accessoires. Twee jaar geleden drong zich een verhuis op. Men vond men een geschikt pand in het Ponypaleis te Rekem, goed voor een nieuwe dimensie: dames konden shoppen, vader ging voor fingerfood, tapas en winepairing en de kids vonden de weg naar de speeltuin of de pony’s. Kortom, een totaalbeleving voor het gezin.

Echter begin 2018 bleek het concept niet conform de stedenbouwkundige voorschriften. Recreatie ok, maar geen detailhandel. Ook al zou Luxurious shopping perfect gedijen in de buurt, toch kwam er, na herhaalde ruggespraak met de gemeente Lanaken, geen oplossing op tafel. En dus drong een verhuis zich op.

Op de grens tussen Lanaken en Maasmechelen pakt Luxurious Shopping nu uit met 1200 vierkante meter shoppingfun, decoratie en styling. De zaak stelt intussen zeven mensen te werk. Naast de dames- en kidscollectie is er ook een complete herenlijn. Waarbij elk merk zijn eigen corner krijgt. Het shoppen blijft gezellig want ook de brasserie is geïntegreerd tot een hippe gastro-drink and foodbar.