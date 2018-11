Luxehotel Terhills krijgt meetingruimte voor 120 personen Wellnesscentrum opent in zomer 2019 Marco Mariotti

21 november 2018

17u37 1 Maasmechelen Op het Terhillscomplex in Maasmechelen is woensdag een meetingruimte voor 120 personen geopend. Terhills wordt sinds kort bestuurd door Rudy Hulsman, de CEO die eerder al Quick Restaurants Belux, Walibi Belgium én Bellewaerde Park leidde. “Terhills heeft nog bijzonder véél groeipotentieel.” In de zomer komt er ook een wellness.

Terhills moet hét recreatiedomein van de Benelux en misschien wel West-Europa worden. Dat is althans het doel van de nieuwe CEO Rudy Hulsman. De Nederlander werd door LRM ingeschakeld om het complex en de uitbouw ervan in goede banen te leiden.

“Het cablepark, het Terhills Hotel en Connecterra zijn al langer actief”, klinkt het bij LRM. “En het geplande vakantiepark met 250 watervilla’s van Pierre & Vacances Center Parcs is in volle aanbouw. Maar om heel dit verhaal op de internationale kaart te plaatsen, schakelen we Rudy Hulsman in.”

Walibi

Hij was eerder de topman van Quick Restaurants Belux, general manager van Walibi Belgium en Bellewaerde Park en is een ondernemer en bruggenbouwer. Hulsman was verantwoordelijk voor een netwerk van 100 restaurants met een totale omzet van 200 miljoen euro.

“Rudy Hulsman wordt verantwoordelijk voor de exploitatie en de commercialisatie van Terhills en de trekpleisters op de site”, zegt Hugo Leroi voorzitter van Terhills NV. “Terhills moet een totaalbeleving worden. Hij moet alle partners op en rond de Terhills-site op één lijn krijgen. Het evenwicht tussen economie en ecologie is hier ook een uitdaging.”

“Het mooie aan Terhills is dat sommige projecten letterlijk nog in de steigers staan", zegt Hulsman. “Voorheen moest ik bestaande puzzelstukken verleggen. Hier kan ik mee de lijnen uittekenen.”

Woensdag werd de Terhills Conference geopend. “Twee modulaire ruimtes die plaats bieden voor in totaal 120 gasten. Door deze uitbreiding kan je vanaf nu dus ook terecht op de Terhills-site voor meetings, netwerkevents of productpresentaties zowel voor bedrijven als particulieren.” De meetingruimte staat in verbinding met het hotel via een glazen loopbrug.

Architect Simoni

Het Limburgse architectenbureau Vitorrio Simoni, die ook de renovatie van het Terhills Hotel op zijn naam heeft staan, heeft in dit nieuwe moderne gebouw de rode draad van het mijnverleden doorgetrokken. “De ligging van de Terhills Conference is uniek. Of je nu een sportieve workshop wil organiseren of net helemaal tot rust wil komen met je collega’s of vrienden, op Terhills kan het.”

In de zomer van 2019 kan je ook terecht in de Elaisa Energetic Wellness om te relaxen in de natuur. En dan is er ook nog Maasmechelen Village voor de shopliefhebbers. “Eindelijk kunnen we nu ook grotere groepen die hier komen winkelen, een verblijf bij het hotel aanbieden mét conferencezaal inbegrepen. Teams kunnen hier nu winkelen, vergaderen, overnachten én ontspannen in de natuur", besluit David Winkels van Maasmechelen Village.