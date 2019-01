Lezing in CC: Van Palestijnse vluchteling tot Belgische journalist MMM

20u38 0 Maasmechelen Op 16 januari is Majd Khalifeh te gast in het CC van Maasmechelen voor een lezing waarin hij vertelt over de weg die hij heeft afgelegd als Palestijnse nieuwkomer in België.

In 2004 kwam journalist en documentairemaker Majd Khalifeh aan in België. “Tot dan was hij, zoals zovele Palestijnen in de diaspora, staatloos", klinkt het. “Eens in België leken zijn eigen taal, cultuur en kennis plots verdampt te zijn. Zijn identiteit werd teruggebracht tot één woord: ‘vreemdeling’.”

Sindsdien heeft Majd Khalifeh een lange weg afgelegd. Hij heeft de Belgische nationaliteit verworven en is in de journalistieke wereld terechtgekomen. Daarover vertelt hij in het CC van Maasmechelen. Hij belicht ook de situatie in het Midden-Oosten. Zijn levensverhaal bracht hem in landen zoals Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Syrië, Jordanië, Tunesië en Libië. Hij heeft er een vlekkeloze kennis van verschillende Arabische dialecten aan overgehouden.

Zijn in september 2017 uitgebrachte boek Herboren werd verkozen tot Liberales-boek voor het jaar 2017.

De lezing is in samenwerking met Vormingplus Limburg, vtbKultuur, De Bolster, Davidsfonds Maasmechelen en Dienst Samenleven. Tickets verkrijgbaar via https://www.ccmaasmechelen.be/programma/majd-khalifeh-venster-op-de-wereld of aan de ticketbalie.