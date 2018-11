Leerlingen campus ‘de helix’ bouwen indrukwekkend vredeskunstwerk Marco Mariotti

16u38 32 Maasmechelen Campus ‘de helix’ in Maasmechelen heeft een vredesmonument onthuld. Het kunstwerk werd gemaakt door vijftien leerlingen in samenwerking met leerkrachten én twee Maasmechelse kunstenaars: Roosje Chini en Pollie Gregoor. “Ik hoop dat het hier na twintig jaar nog steeds staat”, zegt leerling Murat Oncel (13).

Nooit meer oorlog. Dat is de boodschap die campus ‘de helix’ wil uitdragen naar de eigen leerlingen én omgeving naar aanleiding van het einde van WOI. Dertien leerlingen en twee leerkrachten zetten hun schouders onder het initiatief.

“De leerlingen zijn telkens woensdagnamiddag vrijwillig komen meehelpen", zegt Benjamin Miermans, leerkracht plastische opvoeding. “De vogels die symbool staan voor vrijheid, hebben ze zelf geschetst. En de eigen silhouetten hebben we gecombineerd tot vier jongeren die elk in een van de vier windrichtingen wijzen.”

Definitief

Kunstenaars Roosje Chini en Pollie Gregoor begeleidden het hele traject. Het kunstwerk krijgt nu een definitieve plaats op de speelplaats van de campus. “Volgens mij is dit het enige echte vredesmonument van de gemeente", zegt burgemeester Raf Terwingen (CD&V). “Geweldig dat net een school hiermee uitpakt.”

Dogtags

“Het was leuk om hieraan mee te werken", zegt leerling Murat Oncel (13). “Een viertal woensdagen hebben we mee geschetst, getekend en samen het idee bedacht. Een van mijn getekende vogels hebben ze ook in het metaal verwerkt. Ikzelf wil later graag iets met houtwerk doen, dus wie weet bouw ik het kunstwerk ooit na in een houten versie.” De komende weken zullen een tweeduizendtal dogtags - militaire naamplaatjes - van alle leerlingen en personeelsleden aan het kunstwerk worden bevestigd.

De afdeling Hout van campus de helix bouwde de houten constructie die over het kunstwerk werd geplaatst om het te bedekken tot aan de onthulling. Aan de voorafgaande feestelijkheden werkten heel wat leerlingen mee. De decoratie werd gemaakt in de lessen PO, het onthaal werd verzorgd door de afdeling Toerisme en de leerlingen van de richting Office boden administratieve ondersteuning. Tijdens de plechtigheid deelde de leerlingenraad gratis soep uit.