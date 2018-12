Leden fanfare Sint Cecilia gehuldigd, Guillaume en Harrie al 70 jaar lid Marco Mariotti

26 december 2018

13u45 0 Maasmechelen Zondag vond de Koninklijke Oude Fanfare Sint Cecilia Vucht haar jaarlijks kerstconcert. Vier leden kregen eretekens voor hun levenslange muzikale inzet voor de vereniging.

Jos Hermans, Guillaume Claessens, Theo Conings en Harrie Simons zijn zondag in de bloemetjes gezet tijdens het kerstconcert van de Koninklijke Oude Fanfare Sint Cecilia in Vucht. Guillaume en Harrie kregen een platina ereteken omdat ze meer dan 70 jaar actief zijn in de groep. Ook Jos Hermans en Theo Conings kregen respectievelijk een diamanten (60 jaar) en briljanten (65 jaar) ereteken.

Het kerstconcert stond in het teken van honderd jaar ‘Kerst in de oorlog van 14-18'. De fanfarezaal was helemaal uitverkocht. De avond werd afgesloten met een hulde aan de oud-strijders met de Last Post en het Belgische volkslied. Ook het Mannenkoor Meeswijk was van de partij onder leiding van Frans Medaer.