Ladderzatte man verwondt drie agenten 15 mei 2018

De strafrechter in Tongeren veroordeelde een 42-jarige man uit Maasmechelen tot tien maanden cel en een boete van 600 euro omdat hij drie agenten verwondde en hen met de dood bedreigde.





Dolken, knipmessen...

Hij bleek ook in het bezit van een arsenaal dolken, knipmessen, werpsterren en nog meer van dat fraais.





Op 3 september 2016 had de kerel een ganse fles wodka soldaat gemaakt. Drie inspecteurs hadden alle moeite van de wereld om de man in de boeien te slaan. Hij sloeg, stampte en beet terwijl hij dreigde hen de keel over te snijden.





Gelijkaardige bedreigingen werden ook geuit tegenover inspecteurs van een tweede patrouille die te hulp was geroepen. De man had zoveel gedronken dat zelfs pepperspray hem niet op andere gedachten kon brengen.





Bij aankomst van dit tweede interventieteam lag één agent van de eerste ploeg op zijn zij met grote builen op het hoofd en snijwonden aan de linkerhand. Hij was een hele periode werkonbekwaam. Aan drie inspecteurs is de zatte agressieveling provisioneel 4.221 euro schadevergoeding en 780 euro advocatenkosten verschuldigd. De definitieve eindafrekening volgt later nog. (JEK)