Kunstenaar gooit rommel uit protest op straat, burgemeester ruimt op 31 maart 2018

03u14 0 Maasmechelen Afvalkunstenaar Toon Eerdekens heeft gisteren actie gevoerd tegen het zwerfvuil dat na de carnavalsstoet achterblijft.

Voor de man is de maat vol, hij pleit voor een soort van uitstrooireglement. "De gemeente moet officieel verklaren voor duurzaam carnaval te ijveren", vindt hij. "Maar burgemeester Raf Terwingen blijft doen alsof zijn neus bloedt. Op de gemeentesite spreekt men over een duurzaam imago en de strijd tegen zwerfvuil, maar met carnaval telt dat precies niet. Dan kan en mag alles." Eerdekens viste in een mum van tijd heel wat afval uit de goten, verzamelde alles in een glazen bak en ging op een trapladdertje staan om al het afval weg te gooien. "Is dit nu plots wél zwerfvuil geworden?" Burgemeester Terwingen ruimde nadien alles eigenhandig op. Hij is bereid om alternatieven te bekijken. "Maar dan wel binnen het kader van onze culturele tradities. En de carnavalsverenigingen moeten er ook achterstaan. De dialoog moet van beide kanten komen, én met empathie. De rust bewaren is prioritair", zegt hij, verwijzend naar de actie van Eerdekens. Als de burgemeester geen sterke intentieverklaring voor een duurzaam carnaval opstelt, zal de vereniging PlastiekBestrijding vzw overgaan tot gerechtelijke stappen. (MMM)