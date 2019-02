Krotwoning ingericht als wietplantage met ruim 7.000 planten: eigenaar riskeert 15 maanden cel VCT

14 februari 2019

15u18 0 Maasmechelen De eigenaar van een woning aan de Rijksweg in Maasmechelen riskeert een celstraf van 15 maanden omdat hij een wietplantage met 754 planten opzette. De man zelf ontkent en vraagt de vrijspraak. Volgens hem verhuurde hij de woning aan een Griek en vroeg hij zelfs de identiteitskaart van de huurder, maar die man blijkt niet te bestaan.

Op 25 september 2017 ontdekte de politie de plantage, nadat buurtbewoners een melding hadden gemaakt van een indringende wietgeur. Ook de elektriciteit was illegaal afgetapt. Fluvius vorderde daarvoor een schadevergoeding van 30.300 euro. De woning stond op dat ogenblik al acht jaar leeg. In april hadden S. en zijn echtgenote de woning gekocht op een openbare verkoop. Volgens de man had hij niets te maken met de wietplantage. Hij legde aan de politie een huurovereenkomst voor. Onderzoek wees uit dat de man niet bestond. Er konden ook geen bewijzen worden voorgelegd van gestorte huurgelden. “Het pand is een krot. Totaal onbewoonbaar,” beschreef de aanklager. “Het werd nooit verhuurd en er stond ook niemand ingeschreven.” Hij vorderde naast de celstraf ook een boete van 8.000 euro.

De advocaat van de eigenaar vroeg de vrijspraak. “Het is niet bewezen dat hij iets afwist van die plantage. Mijn cliënt had bouwplannen, maar wilde de woning een tijdje verhuren. Hij heeft een huurovereenkomst afgesloten met een kopie van de identiteitskaart van de man. Blijkbaar bestaat die man niet en was die kaart vals, maar dat kon mijn cliënt niet weten.”

Vonnis op 14 maart.