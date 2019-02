Kosta Glavaris geen Top Model Belgium: “Mijn hoofdprijs? Liefde en waardering” MMM

03 februari 2019

20u42 0 Maasmechelen Maasmechelaar Kosta Glavaris heeft de titel van Top Model Belgium niet kunnen verzilveren. De 41-jarige restaurantuitbater stond vandaag in de finale in Parijs.

Als enige Limburger schopte Glavaris het tot finalist van de modellenwedstrijd. De eindronde ging vandaag door in Parijs. “Maar er kan helaas maar één winnaar zijn”, zegt hij. “Het was een avontuur dat ik nooit meer zal vergeten. Ik heb misschien de titel Top model Belgium niet kunnen binnenhalen, maar ik heb wél veel liefde en waardering gewonnen. En dat is meer waard dan eender welke prijs.”

“Ik heb Maasmechelen op de kaart gezet, veel mooie momenten en nieuwe vrienden aan overgehouden.” Vanavond zal Glavaris de bloemetjes buiten zetten in Parijs en vanaf dinsdag weer in zijn restaurant Rodos 2.0 te vinden zijn.