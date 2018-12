Koppel zet wietplantage op in stal: foto’s van planten op hun gsm VCT

13 december 2018

14u48 0 Maasmechelen Een 57-jarige Maasmechelaar riskeert een celstraf van twee jaar omdat hij vorig jaar een wietplantage opzette in de stal achter zijn woning. Zijn echtgenote riskeert ook 18 maanden cel. Ze beweert dat ze niets afwist van de activiteiten van haar man maar de aanklager gelooft daar niets van.

“De politie merkte wel degelijk een sterke cannabisgeur rond het huis en ook de ventilatoren waren duidelijk hoorbaar vanuit de woning,” benadrukte de aanklager. “In de keuken lagen folders over cannabisplanten en op de gsm van mijnheer en mevrouw vond men ook foto’s van de planten. Bovendien vond met een Crocs schoen met bloemmotief van mevrouw in de plantage en maakte zij ook zelf aantekeningen op de kweekkalender.” De advocaat van de vrouw benadrukte dat haar rechten van verdediging geschonden werden omdat ze geen bijstand kreeg van een advocaat tijdens haar verhoor bij de onderzoeksrechter, hoewel ze dat wel gevraagd had. Volgens de aanklager verdienden de twee 39.730 euro aan de wietplantage. Ze vorderde de verbeurdverklaring van dat bedrag. De advocaat van de vijftiger vroeg om die som te beperken en de man een werkstraf op te leggen. Vonnis op 17 januari.