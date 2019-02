Kogel is door de kerk: zaterdagmarkt keert op 6 april terug naar Eisden-Dorp MMM

27 februari 2019

08u19 1 Maasmechelen Voor wie er nog aan twijfelt: de zaterdagmarkt keert met zekerheid terug naar het vernieuwde plein in Eisden-Dorp. Dat besliste de gemeenteraad dinsdagavond.

De marktkramers moesten sinds vorig jaar verhuizen naar de parking tegenover de cinema in Eisden door de werken aan het Vrijthof in Eisden-Dorp. Wat eerst kritisch werd onthaald, bleek plots voor velen een verbetering. De nieuwe locatie van de markt was ruimer en had vooral veel meer parkeergelegenheid.

De vraag om te blijven, was niet bij alle marktkramers aanwezig, maar enkelen dienden toch een verzoekschrift in bij de gemeente. Daar werd gisteren over gestemd. “Maar natuurlijk keert de markt waar hij thuis hoort, in Eisden-Dorp al meer dan negentig jaar", vertelde burgemeester Raf Terwingen (CD&V).

Schepen van Economie Herbert Coox (Open Vld) liet eerder al weten bezig te zijn met een concrete oplossing voor het parkeerprobleem in Eisden-Dorp.