Kledingdieven belanden 'toevallig' in Maasmechelen Village 13 februari 2018

De strafrechter in Tongeren heeft vier mannen uit Wit-Rusland veroordeeld tot 15 maanden cel en een boete van 800 euro, omdat ze minstens vijf diefstallen pleegden in winkels van outlet-shoppingcenter Maasmechelen Village.





Op 22 oktober 2017 verwittigde het winkelpersoneel van een kledingzaak de security. Een man was met een stapel kleding in het pashokje gestapt en met veel minder naar buiten gekomen. Op de parking van Decathlon trof de politie nog twee mannen aan in een wagen. De koffer was volgestouwd met kleding waarvan de veiligheidslabels beschadigd waren. In de wagen zat ook materiaal om beveiligingssystemen uit te schakelen. De twee werden aangehouden, evenals twee landgenoten die later ten tonele verschenen. De vier, tussen 28 en 41 jaar, vertelden tegen de rechter dat ze vanuit Frankrijk terug op weg naar huis waren en toevallig in Maasmechelen beland waren, waar ze even de benen wilden strekken. Aan dit verhaal hechtte de rechter geen geloof. Een opvallende toeschouwer tijdens het proces was de consul van Wit-Rusland. (JEK)