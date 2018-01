Klacht omdat elf leerlingen geen hoofddoek mogen dragen 02u47 0

Twee scholen in Maasmechelen - waaronder het Koninklijk Atheneum - hebben een klacht aan hun been.





De ouders van elf leerlingen stappen naar de rechtbank omdat ze vinden dat het hoofddoekenverbod onterecht is. De ouders vinden dat hun dochters wél een hoofddoek moeten kunnen dragen op het schooldomein. Volgens de schooldirectie houden ze zich gewoon aan de regels van het gemeenschapsonderwijs.





"Er was in het verleden contact met de ouders nadat zij ons een brief stuurden", aldus Denis Voncers, algemeen directeur van de scholengroep. "Helaas dat er nu na vijf maanden stilte, toch een klacht volgt." (MMM)