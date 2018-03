Kettingbotsing E314: praalwagen werd in brand gestoken 16 maart 2018

02u40 0 Maasmechelen De brand aan de praalwagen in Kotem onder de brug van E314 is met zekerheid aangestoken. Dat bevestigt het parket en de lokale politie. De hevige rookontwikkeling veroorzaakte een kettingbotsing waarbij een dode viel.

Bij de carnavalsvereniging Spass Promotion uit het Nederlandse Elsloo reageren ze verbaasd. "We begrijpen niet wie ons hier viseert", vertelt Rik Hendrix. "Gaat het om kwajongensstreken, of écht vijanden? We hebben geen idee want we hebben helemaal met niemand ruzie." Tegelijk is de vereniging wél opgelucht dat de 'schuld' nu in iemand anders zijn schoenen te schuiven valt. Als blijkt dat de brandstichting in rechtstreeks oorzakelijk verband staat met het ongeval, riskeert hij of zij een vervolging voor onopzettelijke doodslag. Een vijftiger uit Geel liet namelijk het leven nadat hij met zijn vrachtwagen op een andere truck knalde die moest remmen voor de rookwolk. De familie begreep gisteren niet wat de praalwagen er uberhaupt deed. "Maar men kan alleen vervolgd worden als dat oorzakelijk verband met zekerheid is", vertelt Bruno Coppin van het parket. "Indien dat uit het onderzoek niet kan worden aangetoond, blijft de vervolging bij brandstichting."





Schadeclaim

Met argusorgen werd er sinds woensdag gekeken naar de vereniging die de wagen er tegen de regels in toch parkeerde. "Maar ons werd verteld dat dat mocht", klonk het. Nu zal de schuld mogelijk in de schoenen van de brandstichter worden geschoven. Op die manier ontsnapt de vereniging mogelijk aan een schadeclaim die tot honderdduizenden euro's kan oplopen.





Getuigen kunnen contact opnemen met de politie Lanaken-Maasmechelen op telefoonnummer 089/47.47.47 of via info@politielama.be (MMM)